Скандал с участием СБУ — в 3 ОШБр вступились за "Центурию"

Командир 2 штурмбата 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук. Фото: Facebook/Дмитрий Кухарчук

Руководитель СБУ Черниговщины Алексей Лях направил письмо ОВА, в котором заподозрил возможный ряд молодежных движений в "подрывной деятельности". В список Ляха попала и организация "Центурия", которая является частью Азовского движения.

Командир 2 штурмбата 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук отреагировал на это, опубликовав пост в Telegram во вторник, 28 января.

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Как отметил военный, организация "Центурия" стала одной из "костяков" Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. В начале полномасштабной войны участники организации, не имея боевого опыта, обороняли Гостомель, Горенцы и Мощун.

"Именно ребята из Центурии были молодой кровью для полка "Азов" весь период существования организации. Многие из них погибли за Мариуполь. Именно ребята из Центурии в рядах "Кракена" не дали оккупировать Харьков, а в рядах 98 батальона ТРО "Азов Днепр" защитили направление Большой Новоселки от прорыва", — написал Кухарчук.

Письмо Алексея Ляха к ОВА. Фото: Telegram/Дмитрий Кухарчук

Письмо Алексея Ляха к ОВА относительно организаций. Фото: Telegram/Дмитрий Кухарчук

Он заявил, что Алексей Лях, возглавляющий Черниговское управление СБУ, в своем письме к ОВА фактически называет "Центурию" организацией радикального направления. Кроме того, отмечает, что ее якобы использует РФ.

"Приравнивает ее к "молодой гвардии большевиков-ленинцев", шавкам из "прямого действия", неонацистам из организации "маньяки культ убийств", другими нацистскими пророссийскими организациями", — отметил военный.

Сообщение Дмитрия Кухарчука. Фото: скриншот

"Центурия" — не единственная проукраинская организация, попавшая в перечень Ляха. Кроме нее вспомнили и о структурах "Традиция и порядок", "Права Молодь", "Гонор". Их представители тоже сегодня защищают Украину.

"Мое мнение о Ляхе что он либо предатель Украины, который воспроизводит российские нарративы, либо далекий от реальности космонавт. В обоих случаях — человек не достоин находиться в рядах СБУ", — заявил Кухарчук.

Реакция Дмитрия Кухарчука. Фото: скриншот

Напомним, ранее командир 3 ОШБр Андрей Билецкий рассказал об истории создания бригады. Он заявил, что участники организации "Центурия" внесли большой вклад.

Дмитрий Кухарчук также писал о том, что в Польше для школьников ввели обязательные уроки по безопасности. Зато, по его словам, в Украине до сих пор этим не занимаются.