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Туреччина виступила за територіальну цілісність України — заява Ердогана в ООН

24 вересня 2024 23:39
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Виступ Ердогана в ООН — президент Туреччини зробив заяву щодо України
Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Туреччина виступає за мир, в якому війна припиниться за допомогою дипломатії та на основах територіальної цілісності України. Крім того, саме Анкара готова докласти всіх зусиль для цього.  

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час виступу на 79-й Генеральній Асамблеї ООН.

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Президент Туреччини наголосив, що ООН ще далека від досягнення справедливого і міцного миру в Україні та інших гарячих точках світу. У міру прискорення гонки озброєнь поле дипломатії поступово звужується, сказав він, оголосивши про посилену підтримку Анкарою зусиль щодо припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України.

Крім того, Ердоган розкритикував ООН за те, що вона перетворюється на нефункціональну, громіздку та повільну структуру.

А ще він натякнув, що Радбез ООН треба переформатувати, адже "світ більший, ніж п’ять привілейованих країн".

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що питання зняття санкцій проти Росії, запроваджених західними країнами, може стати одним із головних аспектів можливих перемовин щодо закінчення війни в Україні. 

Також у МЗС Туреччини вважають, що війна в Україні має завершитися якомога швидше. Шляхом до цього могли б стати мирні переговори, якби під час них Росія врахувала інтереси України.

Туреччина переговори ООН Реджеп Ердоган війна в Україні

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