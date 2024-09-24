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Турция выступила за территориальную целостность Украины — заявление Эрдогана

24 сентября 2024 23:39
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Анкара готова приложить все усилия для мира в Украине на основе территориальной целостности
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Турция выступает за мир, в котором война прекратится посредством дипломатии и основ территориальной целостности Украины. Кроме того, именно Анкара готова приложить все усилия для этого.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления на 79-й Генеральной Ассамблее ООН.

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Президент Турции подчеркнул, что ООН еще далека от достижения справедливого и крепкого мира в Украине и других горячих точках мира. По мере ускорения гонки вооружений, поле дипломатии постепенно сужается, сказал он, объявив об усиленной поддержке Анкарой усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кроме того, Эрдоган подверг критике ООН за то, что она превращается в нефункциональную, громоздкую и медленную структуру.

А еще он намекнул, что Совбез ООН нужно переформатировать, ведь "мир больше, чем пять привилегированных стран".

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что вопрос снятия санкций против России, введенных западными странами, может стать одним из главных аспектов возможных переговоров по окончании войны в Украине.

Также в МИД Турции считают, что война в Украине должна завершиться как можно скорее. Путем к этому могли бы стать мирные переговоры, если бы на них Россия учла интересы Украины.

Турция переговоры ООН Реджеп Эрдоган война в Украине

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