ТЦК отримають дані з держреєстрів про чоловіків віком 17-60 років — коли це відбудеться

Чоловіки у військкоматі. Ілюстративне фото: Facebook/Житомирський ТЦК

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вже незабаром отримають дані з державних реєстрів про чоловіків віком від 17 до 60 років. Це може статися за декілька місяців.

Про це заявила заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Олена Мошенець в ефірі Ми Україна.

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Дані про військовозобов'язаних

"Протягом кількох місяців, я сподіваюсь, що цей процес стане ефективним, тому що ми робимо інформаційною, електронною, нашу військову частину", — сказала вона.

За словами Мошенець, триває робота над тим, аби спростити всі ці процеси для військового керівництва України.

Депутатка додала, що законодавча база вже створена, лишається питання тільки до конкретних "виконавців".

Нагадаємо, до електронного реєстру військовозобов'язаних хочуть включити не лише чоловіків, а й жінок — віком від 18 до 60 років.

Крім того, нардеп Максим Бужанський пояснив, що загрожує ухилянтам, які відмовляються пройти медогляд.