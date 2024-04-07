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ТЦК получат данные из госреестров о мужчинах в возрасте 17-60 лет — когда это произойдет

7 апреля 2024 21:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ТЦК получат данные из госреестров о мужчинах в возрасте 17-60 лет — когда это произойдет
Мужчины в военкомате. Иллюстративное фото: Facebook/Житомирский ТЦК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки уже в скором времени получат данные из государственных реестров о мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет. Это может произойти через несколько месяцев.

Об этом заявила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Елена Мошенец в эфире Ми Україна.

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"В течение нескольких месяцев, я надеюсь, что этот процесс станет эффективным, потому что мы делаем информационную, электронную, нашу воинскую часть", — сказала она.

По словам Мошенец, идет работа над тем, чтобы упростить все эти процессы для военного руководства Украины.

Депутат добавила, что законодательная база уже создана, остается вопрос только к конкретным "исполнителям".

Напомним, в электронный реестр военнообязанных хотят включить не только мужчин, но и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Кроме того, нардеп Максим Бужанский объяснил, что грозит уклонистам, которые отказываются пройти медосмотр.

мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
мужчины

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