ТЦК получат данные из госреестров о мужчинах в возрасте 17-60 лет — когда это произойдет

Мужчины в военкомате. Иллюстративное фото: Facebook/Житомирский ТЦК

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки уже в скором времени получат данные из государственных реестров о мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет. Это может произойти через несколько месяцев.

Об этом заявила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Елена Мошенец в эфире Ми Україна.

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Данные о военнообязанных

"В течение нескольких месяцев, я надеюсь, что этот процесс станет эффективным, потому что мы делаем информационную, электронную, нашу воинскую часть", — сказала она.

По словам Мошенец, идет работа над тем, чтобы упростить все эти процессы для военного руководства Украины.

Депутат добавила, что законодательная база уже создана, остается вопрос только к конкретным "исполнителям".

Напомним, в электронный реестр военнообязанных хотят включить не только мужчин, но и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Кроме того, нардеп Максим Бужанский объяснил, что грозит уклонистам, которые отказываются пройти медосмотр.