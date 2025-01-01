Ранкова повітряна тривога 1 січня 2025 року — яка загроза та які області в небезпеці

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Повітряну тривогу зараз, уранці в середу, 1 січня, оголосили в 11 областях України. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська та Дніпропетровська області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу вранці 1 січня

Карта повітряних тривог станом на 05:09 1 січня

Станом на 04:42 БпЛА із північного заходу тримали курс на Житомир. О 04:44 військові попередили, що в напрямку Сум летять ударні безпілотники з півночі. О 05:00 повітряну тривогу через загрозу застосування "Шахедів" оголосили в Рівненській області, а о 05:05 — у Хмельницькій області.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 1 січня, росіяни обстріляли один із населених пунктів Запорізької області. Унаслідок цієї атаки спалахнули пожежі в кількох приватних житлових будинках. Постраждала жінка.

Також ми повідомляли, що вдень 31 грудня Росія завдала обстріляла Одещину. Через ракетний удар зазнала пошкоджень агрофірма в Білгород-Дністровському районі. Зазнав травмувань 29-річний чоловік.