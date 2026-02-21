Боєць ГУР поділився досвідом реабілітації після поранення

Боєць ГУР із позивним "Наум". Фото: кадр з відео

Боєць Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) із позивним "Наум" після трьох реампутацій і складної реабілітації зміг стати на протези та повернутися додому до Нового року. Попри сильний біль і щоденні знеболювальні, він скоротив двомісячний курс відновлення до трьох тижнів, щоб зустріти свято разом із сином.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Воїн української розвідки розповів, що свій перший крок він зробив всупереч медичним протоколам, перетворюючи біль на виклик самому собі.

"Мені дали протези поміряти. Я з принципу кажу: "Знімай на відео. Мені для TikTok треба". Так пройшовся через біль, хоч я цього не мав робити. Мені мали дати просто його поміряти... То були неймовірні емоції", — ділиться спогадами військовий.

Двомісячний курс реабілітації боєць подолав лише за три тижні. Його ключовою метою було повернутися додому до родини.

"Я вирішив, що на Новий рік я буду вдома, я буду з малим і я буду на протезах. І це давало мені сили пробувати, іти через не хочу, через біль. Я кожен Божий вечір приїжджав з занять і я зразу перед заняттями заїжджав в процедурну, мені кололи знеболювання, щоб я нічого не відчував. Я після занять заїжджав в процедурну, мені знову кололи знеболювальні... Ну і так мені це дало змогу, 29 числа я приїхав додому. Уже на протезах", — зазначає "Наум".

Реабілітація українських ветеранів — що відомо

На початку лютого стало відомо, що українська збірна ветеранів готується до Marine Corps Trials and Air Force. Це щорічні міжнародні спортивні змагання, що організовуються Корпусом морської піхоти та Повітряними силами США для поранених чи хворих ветеранів і військових.

А в грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, що проходять відновлення після поранень у нідерландському військовому реабілітаційному центрі Аарденбург.

У серпні 2025 року в Києві презентували документальний фільм "Spartan: Без меж". Це історія ветеранів ГУР Тараса Проць та Сергія Шикуна, перших українських військових з ампутаціями, які здолали найважчий забіг у світі.