Боец ГУР рассказал о реабилитации после ранения

Боец ГУР МОУ с позывным "Наум" после трех реампутаций встал на протезы и вернулся домой к Новому году. Несмотря на сильную боль, он прошел двухмесячную реабилитацию за три недели, чтобы встретить праздник с сыном.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Боец ГУР о ранении, ампутации и реабилитации

Воин украинской разведки рассказал, что свой первый шаг он сделал вопреки медицинским протоколам, превращая боль в вызов самому себе.

"Мне дали протезы померить. Я из принципа говорю: "Снимай на видео. Мне для TikTok надо". Так прошел через боль, хотя я этого не должен был делать. Мне должны были дать просто его померить... Это были невероятные эмоции", — делится воспоминаниями военный.

Двухмесячный курс реабилитации боец преодолел всего за три недели. Его ключевой целью было вернуться домой к семье.

"Я решил, что на Новый год я буду дома, я буду с малым и я буду на протезах. И это давало мне силы пробовать, идти через не хочу, через боль. Я каждый Божий вечер приезжал с занятий и я сразу перед занятиями заезжал в процедурную, мне кололи обезболивание, чтобы я ничего не чувствовал. Я после занятий заезжал в процедурную, мне снова кололи обезболивающие... Ну и так мне это позволило, 29 числа я приехал домой. Уже на протезах", — отмечает "Наум".

Реабилитация украинских ветеранов — что известно

В начале февраля стало известно, что украинская сборная ветеранов готовится к Marine Corps Trials and Air Force. Это ежегодные международные спортивные соревнования, организуемые Корпусом морской пехоты и Воздушными силами США для раненых или больных ветеранов и военных.

А в декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными, проходящими восстановление после ранений в нидерландском военном реабилитационном центре Аарденбург.

В августе 2025 года в Киеве презентовали документальный фильм "Spartan: Без границ". Это история ветеранов ГУР Тараса Проць и Сергея Шикуна, первых украинских военных с ампутациями, которые преодолели самый тяжелый забег в мире.