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Три пункти перемоги — Борис Джонсон має свій план для України

19 листопада 2024 03:50
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Борис Джонсон опублікував свій план, за яким Україна переможе Росію
Борис Джонсон та Володимир Зеленський у Києві. Фото: Офіс президента України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив пропозиції щодо посилення підтримки України, спрямовані на допомогу країні не лише уникнути поразки, але й здобути перемогу у війні з Росією. Він склав своєрідний план, який вважає дієвим. 

Свої пропозиції Борис Джонсон опублікував в соцмережі X

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План перемоги України від Бориса Джонсона. Фото: Скриншот
План перемоги України від Бориса Джонсона. Фото: Скриншот

Підбиваючи підсумки 1000 дню війни між Росією та Україною Джонсон виклав основні тези свого плану її закінчення для перемоги України.

Ключові положення його пропозицій:

  1. Чітка перспектива членства України в НАТО: Джонсон підкреслив, що Україна є суверенною, незалежною та демократичною державою Європи, тому країнам Заходу слід надати їй гарантії безпеки і визначити конкретну дату її вступу до НАТО.
  2. Фінансова підтримка: Джонсон запропонував надати Україні кредит у розмірі 500 млрд доларів, подібний до програми ленд-лізу, для забезпечення фінансових ресурсів необхідних для перемоги у війні.
  3. Посилення ракетної підтримки: Джонсон висловив схвалення рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по російських військових базах і закликав Велику Британію та Францію надати Україні дозвіл на застосування крилатих ракет Storm Shadow та SCALP.

Джонсон вважає, що ці заходи допоможуть переконати президента Росії Володимира Путіна у помилковості його дій і неможливості підкорення України.

Раніше ми повідомляли, що у Bild розкрили, як готувалась розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним.

Нагадуємо, що колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до Путіна. 

військова допомога Борис Джонсон війна в Україні війна План перемоги України мирний план

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