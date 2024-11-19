Борис Джонсон опублікував свій план, за яким Україна переможе Росію

Борис Джонсон та Володимир Зеленський у Києві. Фото: Офіс президента України

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив пропозиції щодо посилення підтримки України, спрямовані на допомогу країні не лише уникнути поразки, але й здобути перемогу у війні з Росією. Він склав своєрідний план, який вважає дієвим.

Свої пропозиції Борис Джонсон опублікував в соцмережі X.

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План перемоги України від Бориса Джонсона. Фото: Скриншот

Підбиваючи підсумки 1000 дню війни між Росією та Україною Джонсон виклав основні тези свого плану її закінчення для перемоги України.

Ключові положення його пропозицій:

Чітка перспектива членства України в НАТО: Джонсон підкреслив, що Україна є суверенною, незалежною та демократичною державою Європи, тому країнам Заходу слід надати їй гарантії безпеки і визначити конкретну дату її вступу до НАТО. Фінансова підтримка: Джонсон запропонував надати Україні кредит у розмірі 500 млрд доларів, подібний до програми ленд-лізу, для забезпечення фінансових ресурсів необхідних для перемоги у війні. Посилення ракетної підтримки: Джонсон висловив схвалення рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по російських військових базах і закликав Велику Британію та Францію надати Україні дозвіл на застосування крилатих ракет Storm Shadow та SCALP.

Джонсон вважає, що ці заходи допоможуть переконати президента Росії Володимира Путіна у помилковості його дій і неможливості підкорення України.

Раніше ми повідомляли, що у Bild розкрили, як готувалась розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним.

Нагадуємо, що колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до Путіна.