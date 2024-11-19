Борис Джонсон опублікував свій план, за яким Україна переможе Росію

Три пункти перемоги — Борис Джонсон має свій план для України
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив пропозиції щодо посилення підтримки України, спрямовані на допомогу країні не лише уникнути поразки, але й здобути перемогу у війні з Росією. Він склав своєрідний план, який вважає дієвим.
Свої пропозиції Борис Джонсон опублікував в соцмережі X.
Як Борис Джонсон пропонує врятувати Україну
Підбиваючи підсумки 1000 дню війни між Росією та Україною Джонсон виклав основні тези свого плану її закінчення для перемоги України.
Ключові положення його пропозицій:
- Чітка перспектива членства України в НАТО: Джонсон підкреслив, що Україна є суверенною, незалежною та демократичною державою Європи, тому країнам Заходу слід надати їй гарантії безпеки і визначити конкретну дату її вступу до НАТО.
- Фінансова підтримка: Джонсон запропонував надати Україні кредит у розмірі 500 млрд доларів, подібний до програми ленд-лізу, для забезпечення фінансових ресурсів необхідних для перемоги у війні.
- Посилення ракетної підтримки: Джонсон висловив схвалення рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по російських військових базах і закликав Велику Британію та Францію надати Україні дозвіл на застосування крилатих ракет Storm Shadow та SCALP.
Джонсон вважає, що ці заходи допоможуть переконати президента Росії Володимира Путіна у помилковості його дій і неможливості підкорення України.
Раніше ми повідомляли, що у Bild розкрили, як готувалась розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним.
Нагадуємо, що колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до Путіна.
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