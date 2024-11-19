Борис Джонсон опубликовал свой план, согласно которому Украина победит Россию

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве. Фото: Офис президента Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал предложения по усилению поддержки Украины, направленные на помощь стране не только избежать поражения, но и одержать победу в войне с Россией. Он составил своеобразный план, который считает действенным.

Свои предложения Борис Джонсон опубликовал в соцсети X.

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План победы Украины от Бориса Джонсона Фото: Скриншот

Подводя итоги 1000 дня войны между Россией и Украиной, Джонсон изложил основные положения своего плана ее окончания для победы Украины.

Ключевые положения его предложений:

Четкая перспектива членства Украины в НАТО: Джонсон подчеркнул, что Украина является суверенным, независимым и демократическим государством Европы, поэтому странам Запада следует предоставить гарантии безопасности и определить конкретную дату ее вступления в НАТО. Финансовая поддержка: Джонсон предложил предоставить Украине кредит в размере 500 млрд долларов, подобный программе ленд-лиза, для обеспечения финансовых ресурсов, необходимых для победы в войне. Усиление ракетной поддержки Джонсон выразил одобрение решения президента США Джо Байдена позволить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российским военным базам и призвал Великобританию и Францию предоставить Украине разрешение на применение крылатых ракет Storm Shadow и SCALP.

Джонсон считает, что эти меры помогут убедить президента России Владимира Путина в ошибочности его действий и невозможности оккупации Украины.

Ранее мы сообщали, что у Bild раскрыли, как готовился разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным.

Напомним, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон прокомментировал телефонный звонок к канцлеру Германии Олафу Шольцу в Путин.