Третя штурмова знищує ворожі танки на Харківщині

Знищення ворожого танка. Фото: скриншот

Третя штурмова бригада продовжує виконувати бойові завдання на передовій. Бійці ефективно застосовують дрони, щоб протистояти ворожій бойовій техніці.

Відео знищення ворожих танків було оприлюднене на Telegram-сторінці бригади у вівторок, 24 вересня.

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"Це нова партія спаленої техніки окупантів у смузі бригади. Підрозділи Третьої штурмової натаранили бронетехніку, вантажівки і легкові авто противника", — говориться у повідомленні.

Бійці зазначили, що антидроновий захист російських загарбників не рятує їх від українських безпілотників, якими вправно керують воїни бригади.

Нагадаємо, нещодавно військові Третьої штурмової бригади зайшли на позиції ворога під час наступальних дій на Харківщині та знищили росіян у ближньому бою.

Також прикордонники бригади "Гарт" завдали ударів по мінометній позиції та укриттях окупантів. Також було знищено військовий транспорт із боєприпасами.