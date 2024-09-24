Третья штурмовая уничтожает вражеские танки в Харьковской области

Уничтожение вражеского танка. Фото: скриншот

Третья штурмовая бригада продолжает выполнять боевые задания на передовой. Бойцы эффективно применяют дроны, чтобы противостоять вражеской боевой технике.

Видео уничтожения вражеских танков было обнародовано на Telegram-странице бригады во вторник, 24 сентября.

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"Это новая партия сожженной техники оккупантов в полосе бригады. Подразделения Третьей штурмовой натаранили бронетехнику, грузовики и легковые авто противника", — говорится в сообщении.

Бойцы отметили, что антидроновая защита российских захватчиков не спасает их от украинских беспилотников, которыми умело руководят воины бригады.

Напомним, недавно военные Третьей штурмовой бригады зашли на позиции врага во время наступательных действий в Харьковской области и уничтожили россиян в ближнем бою.

Также пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по минометной позиции и укрытиям оккупантов. Также был уничтожен военный транспорт с боеприпасами.