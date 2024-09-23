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Травмовано 9 людей, одна з них дитина — наслідки ударів РФ по Запоріжжю

23 вересня 2024 05:08
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Запоріжжя 22 вересня — травмовано 9 людей
Наслідки удари по Запоріжжю. Фото: Telegram ДСНС України
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Ввечері, 22 вересня, близько 23 години росіяни здійснили авіаудари по місту Запоріжжя. Внаслідок атаки травмовані люди, в тому числі дитина.

Про це повідомляє ДСНС України у своєму Telegram-каналі.

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Згідно інформації ДСНС, внаслідок атаки попередньо травмовано 9 людей, з них одна дитина. Наразі кількість постраждалих досі з'ясовується. 

Зазначається, що вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 квадратних метрів. Зокрема, проводились аварійні роботи ж розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

Всього на ліквідацію від Головного управління ДСНС залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

"На місцях працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за попередньою інформацією Головного управління Національної поліції Запорізької області, росіяни у період з 22:19 до 23:04 завдали 6 ударів КАБами по Запоріжжю. Боєприпаси ворога влучили по об'єктах цивільної інфраструктури.

ДСНС вибух Запоріжжя Україна Запорізька область війна в Україні

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