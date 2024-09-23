Обстрел Запорожья 22 сентября — травмированы 9 человек

Последствия ударов по Запорожью. Фото: Telegram ГСЧС Украины

Вечером, 22 сентября, около 23 часов россияне совершили авиаудары по городу Запорожье. В результате атаки травмированы люди, в том числе ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в своем Telegram-канале.

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Согласно информации ГСЧС, в результате атаки предварительно травмированы 9 человек, один из них ребенок. Пока что количество пострадавших до сих пор выясняется.

Отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 квадратных метров. В частности, проводились аварийные работы и разборки разрушенных конструкций входа в квартиры.

Всего на ликвидацию от Главного управления ГСЧС привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.

"На местах работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города", — говорится в сообщении.

Напомним, что по предварительной информации Главного управления Национальной полиции Запорожской области, россияне в период с 22:19 по 23:04 нанесли 6 ударов КАБами по Запорожью. Боеприпасы врага попали по объектам гражданской инфраструктуры.