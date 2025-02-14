Президент США відмовився прямо відповідати на питання, хто винен у війні між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання, хто винен у нинішній війні — Росія чи Україна? Таке питання йому поставили журналісти під час пресконференції у Білому домі.

Про це передає Telegram-канал Donald Trump українською.

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Що відповім Трамп

Трамп в чергове заявив, що за його каденції цього конфлікту не відбулось би, а винити можна багатьох людей.

"Думаю, багатьох можна звинувачувати. Я скажу дуже просто, якби я був президентом, цього не трапилося б", — сказав Трамп.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів 2014 року та її вступ до НАТО є малоймовірними сценаріями. Також глава Пентагону додав, що питання визначення кордонів України є частиною поточних дискусій.