Президент США відмовився прямо відповідати на питання, хто винен у війні між Росією та Україною

Трампа спитали, хто винен у війні — ось що він відповів
Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання, хто винен у нинішній війні — Росія чи Україна? Таке питання йому поставили журналісти під час пресконференції у Білому домі.
Про це передає Telegram-канал Donald Trump українською.
Що відповім Трамп
Трамп в чергове заявив, що за його каденції цього конфлікту не відбулось би, а винити можна багатьох людей.
"Думаю, багатьох можна звинувачувати. Я скажу дуже просто, якби я був президентом, цього не трапилося б", — сказав Трамп.
Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів 2014 року та її вступ до НАТО є малоймовірними сценаріями. Також глава Пентагону додав, що питання визначення кордонів України є частиною поточних дискусій.
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