Президент США отказался прямо отвечать на вопрос, кто виноват в войне между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос, кто виноват в нынешней войне — Россия или Украина? Такой вопрос ему задали журналисты во время пресс-конференции в Белом доме.

Об этом передает Telegram-канал Donald Trump на украинском.

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Трамп в очередной раз заявил, что при его каденции этого конфликта не произошло бы, а винить можно многих людей.

"Думаю, многих можно обвинять. Я скажу очень просто, если бы я был президентом, этого не случилось бы", — сказал Трамп.

Напомним, министр обороны США Пит Гегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года и ее вступление в НАТО являются маловероятными сценариями. Также глава Пентагона добавил, что вопрос определения границ Украины является частью текущих дискуссий.