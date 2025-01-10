Нардеп Бурміч вважає, що Трампу дійсно треба 100 днів, що почати діяти у напрямку мирного процесу в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Прогноз Дональда Трампа про те, що після інавгурації йому не вистачить однієї доби, щоб закінчити війну в України, а треба хоча б 100 днів — цілком реальний. Це пов'язано, перш за все, з бюрократичними процесами.

Про це в інтерв'ю Вечір.LIVE заявив народний депутат Анатолій Бурміч.

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Він зазначив, що представник Трампа — Келог — говорячи про такий термін, цілком правий. Тільки після інавгурації Трамп може назначати кадри на важливі посади, а це за один день робиться.

"Це йому кілька місяців треба, місяць-два. За цей час він уже сказав, що тільки після еміграції він буде зустрічатися з Путіним. А за одну зустріч вони нічого не вирішать — мабуть, будуть якісь консультації", — зазначив нардеп.

Бурміч вважає, що у більшості країн перші сто днів президентства — своєрідний термін підбиття перших результатів, тому політикам дуже важливо, щоб в ці перші сто днів показати електорату свої досягнення.

Але, на думку нардепа, треба брати до уваги заяви Трампа щодо Гренландії, Канади, Панами та інших регіонів. Треба розуміти, що команда президента США буде виходити виключно із першочергових своїх інтересів.

"І хоча я в це не вірю, але якщо США вдадуться до військових дій у розв'язанні питань по Гренландії чи по Панамі, то їм буде не до України. Але я сподіваюся, що там буде все політичним шляхом вирішуватися", — заявив Бурміч.

Нагадаємо, Дональд Трамп також зазіхає на Гренландію, що викликало світовий скандал. Так король Данії навіть змінив герб, щоб показати приналежність Гренландії.

Також скандал з картами Дональда Трампа не перший — нещодавно він опублікував карту Канади у складі США.