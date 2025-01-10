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Трамп сможет остановить войну за 100 дней, но есть важный нюанс

10 января 2025 00:20
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Нардеп Бурмич считает, что Трампу действительно надо 100 дней, что начать действовать в направлении мирного процесса в Украине
Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Прогноз Дональда Трампа о том, что после инаугурации ему не хватит одних суток, чтобы закончить войну в Украине, а надо хотя бы 100 дней — вполне реален. Это связано, прежде всего, с бюрократическими процессами.

Об этом в интервью Вечір.LIVE заявил народный депутат Анатолий Бурмич.

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Он отметил, что представитель Трампа — Кэлог — говоря о таком сроке, вполне прав. Только после инаугурации Трамп может назначать кадры на важные должности, а это делается за один день.

"Это ему несколько месяцев надо, месяц-два. За это время он уже сказал, что только после эмиграции он будет встречаться с Путиным. А за одну встречу они ничего не решат — видимо, будут какие-то консультации", — отметил нардеп.

Бурмич считает, что в большинстве стран первые сто дней президентства - своеобразный срок подведения первых результатов, поэтому политикам очень важно, чтобы в эти первые сто дней показать электорату свои достижения.

Но, по мнению нардепа, надо принимать во внимание заявления Трампа относительно Гренландии, Канады, Панамы и других регионов. Надо понимать, что команда президента США будет исходить исключительно из первоочередных своих интересов.

"И хотя я в это не верю, но если США прибегнут к военным действиям в решении вопросов по Гренландии или по Панаме, то им будет не до Украины. Но я надеюсь, что там будет все политическим путем решаться", — заявил Бурмич.

Напомним, Дональд Трамп также посягает на Гренландию, что вызвало мировой скандал. Так король Дании даже изменил герб, чтобы показать принадлежность Гренландии.

Також скандал с картами Дональда Трампа не первый — недавно он опубликовал карту Канады в составе США.

Канада Дональд Трамп Гренландия война в Украине Панама мирные переговоры

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