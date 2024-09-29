Зеленський заявив, що Трамп підтримає Україну, якщо переможе на виборах

Зеленський та Трамп під час зустрічі в США. Фото: Офіс президента України

Якщо Дональд Трамп переможе на виборах президента США, то він буде підтримувати Україну. Кандидат від республіканців дав чітко зрозуміти про це Володимиру Зеленському під час зустрічі.

Про це президент України заявив в інтерв'ю республіканському каналу Fox News, передають Новини.LIVE.

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"Я не впевнений, що станеться після виборів у США, але Трамп чітко дав зрозуміти, що він буде на нашому боці й надасть підтримку Україні", — зазначив Зеленський в інтерв'ю.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Обговорювали війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.