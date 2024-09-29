Зеленский заявил, что Трамп поддержит Украину, если победит на выборах

Зеленский и Трамп на встрече в США. Фото: Офис президента Украины

Если Дональд Трамп победит на выборах президента США, он будет поддерживать Украину. Кандидат от республиканцев дал четко понять об этом Владимиру Зеленскому во время встречи.

Об этом президент Украины заявил в интервью республиканскому каналу Fox News, передают Новини.LIVE.

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"Я не уверен, что произойдет после выборов в США, но Трамп четко дал понять, что он будет на нашей стороне и предоставит поддержку Украине", — отметил Зеленский в интервью.

Напомним, в Нью-Йорке прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Обсуждали войну России против Украины и пути достижения мира.

Также Новини.LIVE сообщали, что 26 сентября Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Украинский лидер поблагодарил американские партии за поддержку и заявил, что без помощи США Украина не сможет ни победить, ни достичь справедливого мира.