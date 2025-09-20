Відео
Головна Армія Трамп про продаж зброї Україні — не хоче наживатись, але мусить

Трамп про продаж зброї Україні — не хоче наживатись, але мусить

Дата публікації: 20 вересня 2025 01:43
Лідер США вимушений продавати Україні зброю, хоча не хоче заробляти на війні
Президент США Дональд Трамп на фоні американського прапора. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив на брифінгу з журналістами у Білому домі, що йому зовсім не хочеться заробляти гроші на війні в Україні. Проте він нічого не може з цим зробити, адже Україні потрібна зброя.

Про таке висловлювання лідера США повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому США продовжують заробляти на війні в Україні

Трамп сказав, що Україна продовжує купувати американську зброю, а США, звичайно, продовжують її продавати, хоча президентові США це не до вподоби.

"Я не хочу заробляти гроші на війні в Україні. Але ми заробляємо гроші, тому що вони купують нашу зброю", — сказав Трамп.

Звичайно, якщо углибитись та інтерпретувати слова президента Трампа, то можливо, Трампу не подобається, що доводиться продавати зброю країні, яка вимушена її купувати через агресію. З іншого боку, нічого не заважає лідерові США все ж таки влаштувати обіцяний за часів Байдена ленд-ліз для України. 

Крім того, Трамп заявив, що всю зброю для України оплачує Європа, а США не витрачають на це жодного цента. 

"На відміну від Байдена ми не витрачаємо гроші на цю війну. Війна фінансується НАТО і вони купують наше обладнання", — зазначив Трамп. 

Раніше ми повідомляли про реакцію Трампа на перетинання військовими літаками РФ повітряного простору Естонії. Лідерові США "це не сподобалось". 

Також Трамп заблокував пакет військової допомоги Тайваню на понад 400 мільйонів доларів. Він пояснив, що хоче досягти торгівельної угоди з Китаєм. 

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
