Лидер США вынужден продавать Украине оружие, хотя не хочет зарабатывать на войне

Президент США Дональд Трамп на фоне американского флага. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге с журналистами в Белом доме, что ему совсем не хочется зарабатывать деньги на войне в Украине. Однако он ничего не может с этим сделать, ведь Украине нужно оружие.

О таком высказывании лидера США сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему США продолжают зарабатывать на войне в Украине

Трамп сказал, что Украина продолжает покупать американское оружие, а США, конечно, продолжают его продавать, хотя президенту США это не нравится.

"Я не хочу зарабатывать деньги на войне в Украине. Но мы зарабатываем деньги, потому что они покупают наше оружие", — сказал Трамп.

Конечно, если углубиться и интерпретировать слова президента Трампа, то возможно, Трампу не нравится, что приходится продавать оружие стране, которая вынуждена его покупать из-за агрессии. С другой стороны, ничего не мешает лидеру США все же устроить обещанный во времена Байдена ленд-лиз для Украины.

Кроме того, Трамп заявил, что все оружие для Украины оплачивает Европа, а США не тратят на это ни одного цента.

"В отличие от Байдена мы не тратим деньги на эту войну. Война финансируется НАТО и они покупают наше оборудование", — отметил Трамп.

Ранее мы сообщали о реакции Трампа на пересечение военными самолетами РФ воздушного пространства Эстонии. Лидеру США "это не понравилось".

Также Трамп заблокировал пакет военной помощи Тайваню на более 400 миллионов долларов. Он объяснил, что хочет достичь торгового соглашения с Китаем.