Головна Армія Трамп може погодити дальні удари по РФ і дати ЗСУ ракети Tomahawk

Трамп може погодити дальні удари по РФ і дати ЗСУ ракети Tomahawk

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 23:33
Україна звернулась до США про допомогу у дальніх ударах по РФ, і Трамп пообіцяв подумати над цим
Ракета Tomahawk стартує з австралійського військового корабля. Ілюстративне фото: Australian military

Президент Дональд Трамп розглядає можливість скасування обмежень на використання Україною далекобійної зброї, а ще може надати ЗСУ ракети Tomahawk. Під час зустрічі у рамках ООН у Нью-Йорку Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням надати Україні додаткові ракети дальньої дії та дозволити їхнє використання для ураження цілей на території РФ. 

Про таку можливість інформує WSJ.

Наскільки реальне таке постачання ракет

Видання зазначає, що наступного тижня українська делегація вирушить до Вашингтону для переговорів з міністром оборони США Пітом Хегсетом та його заступником, які відповідають за розгляд запитів України щодо військової допомоги. 

Крім того, стало відомо, що Україна також просила надати крилаті ракети Tomahawk, здатні вражати цілі на відстані до 2400 кілометрів. Адміністрація Трампа розглядає можливість надання цих ракет та іншої зброї великої дальності Україні.

Варто зазначити, що протягом кількох місяців адміністрація Трампа блокувала використання Україною ракет великої дальності, наданих США, зокрема тактичних ракетних систем ATACMS, на тій підставі, що такі дії можуть ескалювати конфлікт.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що президент США змінив своє ставлення до війни. За його словами, суспільство у Штатах не вірить, що диктатор РФ Путін хоче миру. 

Також повідомлялось, що президент України проінформував про втрати окупантів РФ на Добропільському напрямку. Вони перевищили три тисячі, більшість із них — безповоротні.

США Дональд Трамп ракети війна в Україні далекобійна зброя
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
