Украина обратилась к США о помощи в дальних ударах по РФ, и Трамп пообещал подумать над этим

Президент Дональд Трамп рассматривает возможность отмены ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия, а еще может предоставить ВСУ ракеты Tomahawk. Во время встречи в рамках ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине дополнительные ракеты дальнего действия и разрешить их использование для поражения целей на территории РФ.

О такой возможности информирует WSJ.

Насколько реальна такая поставка ракет

Издание отмечает, что на следующей неделе украинская делегация отправится в Вашингтон для переговоров с министром обороны США Питом Хегсетом и его заместителем, которые отвечают за рассмотрение запросов Украины относительно военной помощи.

Кроме того, стало известно, что Украина также просила предоставить крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии до 2400 километров. Администрация Трампа рассматривает возможность предоставления этих ракет и другого оружия большой дальности Украине.

Стоит отметить, что в течение нескольких месяцев администрация Трампа блокировала использование Украиной ракет большой дальности, предоставленных США, в частности тактических ракетных систем ATACMS, на том основании, что такие действия могут эскалировать конфликт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент США изменил свое отношение к войне. По его словам, общество в Штатах не верит, что диктатор РФ Путин хочет мира.

Также сообщалось, что президент Украины проинформировал о потерях оккупантов РФ на Добропольском направлении. Они превысили три тысячи, большинство из них — безвозвратные.