Удари по Росії — в ГУР назвали головну ціль в Криму

Речник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що точність та інтенсивність українських ударів по військових цілях у тимчасово окупованому Криму зросли. Ці підтверджується даними спецслужби.

Про це Андрій Юсов повідомив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Анні Сірик 16 грудня.

Реклама

Читайте також:

Удари України по Криму

Юсов розповів, що у розвідки є об'єктивні дані, зокрема, фото- та відеофіксація, які підтверджують, що точність ударів українських підрозділів по Криму зросла.

За його словами, під прицілом ГУР перш за все російська авіація, засоби протиповітряної та протиракетної оборони, а також системи радіоелектронної боротьби.

"Кожні ураження, які регулярно відбуваються, роблять ворога слабшим, а це означає, що відкриваються нові можливості для роботи ГУР та Сил безпеки й оборони України", — підкреслив Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше авіаексперт заявив, що Крим втрачає захист через успішні атаки ЗСУ. Наразі знищено майже половину комплексів С-400, які прикривали півострів.

Так, 13 грудня розвідники вдарили по протиповітряній обороні РФ у Криму. Українські військові спалили дві ворожі дороговартісні радіолокаційні системи.