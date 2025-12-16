Удари по Росії — в ГУР назвали головну ціль в Криму

Точність українських ударів по Криму зросли — деталі від Юсова
Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що точність та інтенсивність українських ударів по військових цілях у тимчасово окупованому Криму зросли. Ці підтверджується даними спецслужби.
Про це Андрій Юсов повідомив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Анні Сірик 16 грудня.
Удари України по Криму
Юсов розповів, що у розвідки є об'єктивні дані, зокрема, фото- та відеофіксація, які підтверджують, що точність ударів українських підрозділів по Криму зросла.
За його словами, під прицілом ГУР перш за все російська авіація, засоби протиповітряної та протиракетної оборони, а також системи радіоелектронної боротьби.
"Кожні ураження, які регулярно відбуваються, роблять ворога слабшим, а це означає, що відкриваються нові можливості для роботи ГУР та Сил безпеки й оборони України", — підкреслив Андрій Юсов.
Нагадаємо, раніше авіаексперт заявив, що Крим втрачає захист через успішні атаки ЗСУ. Наразі знищено майже половину комплексів С-400, які прикривали півострів.
Так, 13 грудня розвідники вдарили по протиповітряній обороні РФ у Криму. Українські військові спалили дві ворожі дороговартісні радіолокаційні системи.
