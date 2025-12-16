Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Точність українських ударів по Криму зросли — деталі від Юсова

Точність українських ударів по Криму зросли — деталі від Юсова

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 18:24
Удари по Росії — в ГУР назвали головну ціль в Криму
Речник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що точність та інтенсивність українських ударів по військових цілях у тимчасово окупованому Криму зросли. Ці підтверджується даними спецслужби. 

Про це Андрій Юсов повідомив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Анні Сірик 16 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Удари України по Криму

Юсов розповів, що у розвідки є об'єктивні дані, зокрема, фото- та відеофіксація, які підтверджують, що точність ударів українських підрозділів по Криму зросла. 

За його словами, під прицілом ГУР перш за все російська авіація, засоби протиповітряної та протиракетної оборони, а також системи радіоелектронної боротьби. 

"Кожні ураження, які регулярно відбуваються, роблять ворога слабшим, а це означає, що відкриваються нові можливості для роботи ГУР та Сил безпеки й оборони України", — підкреслив Андрій Юсов. 

Нагадаємо, раніше авіаексперт заявив, що Крим втрачає захист через успішні атаки ЗСУ. Наразі знищено майже половину комплексів С-400, які прикривали півострів.

Так, 13 грудня розвідники вдарили по протиповітряній обороні РФ у Криму. Українські військові спалили дві ворожі дороговартісні радіолокаційні системи. 

Крим обстріли війна в Україні ГУР Росія Андрій Юсов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації