Удары по России — в ГУР назвали главную цель в Крыму

Спикер ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что точность и интенсивность украинских ударов по военным целям во временно оккупированном Крыму выросли. Это подтверждается данными спецслужбы.

Об этом Андрей Юсов сообщил в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Анне Сирык 16 декабря.

Удары Украины по Крыму

Юсов рассказал, что у разведки есть объективные данные, в частности, фото- и видеофиксация, которые подтверждают, что точность ударов украинских подразделений по Крыму возросла.

По его словам, под прицелом ГУР прежде всего российская авиация, средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также системы радиоэлектронной борьбы.

"Каждое поражение, которые регулярно происходят, делают врага слабее, а это значит, что открываются новые возможности для работы ГУР и Сил безопасности и обороны Украины", — подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, ранее авиаэксперт заявил, что Крым теряет защиту из-за успешных атак ВСУ. Сейчас уничтожено почти половину комплексов С-400, которые прикрывали полуостров.

Так, 13 декабря разведчики ударили по противовоздушной обороне РФ в Крыму. Украинские военные сожгли две вражеские дорогостоящие радиолокационные системы.