Кандидати на вакансії в ЗСУ

Тилові та бойові вакансії у ЗСУ — які напрямки користуються більшим попитом
В Україні у середньому на одну тилову вакансію в Збройних силах претендують 45 людей. На службу у бойових частинах претендують 20 осіб на місце.
Такою є інформація від рекрутингової агенції Lobby X, повідомляє Українська правда.
Конкурс на місце в ЗСУ
"В середньому на одну тилову посаду претендують 45 людей, а на бойову — 20. Але не всі з тих, що відгукуються на бойову посаду, підходять через стан здоров’я, відсутність навичок тощо", — розповіла керівниця воєнного департаменту рекрутингової агенції Lobby X Ольга Бандрівська.
Вона також повідомила, що зараз у ЗСУ найбільш затребувані бойові посади — піхотинці, кулеметники, розвідники, водії, медики, оператори безпілотників. Окрім того, потрібні інженери, зв'язківці, механіки й електрики.
Однак більшість людей цікавляться вакансіями діловодів, фінансистів та інших "штабістів".
При цьому рекрути можуть зіштовхуватися з певними проблемами під час вступу на військову службу.
Траплялися випадки, коли ТЦК ігнорували рекомендаційні листи майбутніх військових від обраних ними підрозділів. Або ж військовозобов'язаних узагалі можуть розподілити в інші бригади на етапі навчального центру.
Такі випадки знижують рівень вмотивованості людей.
Раніше ми повідомляли, що в рекрутингових центрах не дають повістки. Людині не треба боятися, що вона прийде поцікавитися про вакансію і її кудись заберуть.
Нагадаємо, у Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг.
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