Кандидати на вакансії в ЗСУ

Центр рекрутингу ЗСУ. Фото: Міноборонни

В Україні у середньому на одну тилову вакансію в Збройних силах претендують 45 людей. На службу у бойових частинах претендують 20 осіб на місце.

Такою є інформація від рекрутингової агенції Lobby X, повідомляє Українська правда.

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"В середньому на одну тилову посаду претендують 45 людей, а на бойову — 20. Але не всі з тих, що відгукуються на бойову посаду, підходять через стан здоров’я, відсутність навичок тощо", — розповіла керівниця воєнного департаменту рекрутингової агенції Lobby X Ольга Бандрівська.

Вона також повідомила, що зараз у ЗСУ найбільш затребувані бойові посади — піхотинці, кулеметники, розвідники, водії, медики, оператори безпілотників. Окрім того, потрібні інженери, зв'язківці, механіки й електрики.

Однак більшість людей цікавляться вакансіями діловодів, фінансистів та інших "штабістів".

При цьому рекрути можуть зіштовхуватися з певними проблемами під час вступу на військову службу.

Траплялися випадки, коли ТЦК ігнорували рекомендаційні листи майбутніх військових від обраних ними підрозділів. Або ж військовозобов'язаних узагалі можуть розподілити в інші бригади на етапі навчального центру.

Такі випадки знижують рівень вмотивованості людей.

Раніше ми повідомляли, що в рекрутингових центрах не дають повістки. Людині не треба боятися, що вона прийде поцікавитися про вакансію і її кудись заберуть.

Нагадаємо, у Збройних силах України вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг.