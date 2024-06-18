Кандидаты на вакансии в ВСУ

Центр рекрутинга ВСУ. Фото: Минобороны

В Украине в среднем на одну тыловую вакансию в Вооруженных силах претендуют 45 человек. На службу в боевых частях претендуют 20 человек на место.

Такова информация от рекрутингового агентства Lobby X, сообщает Украинская правда.

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"В среднем на одну тыловую должность претендуют 45 человек, а на боевую — 20. Но не все из тех, кто отзывается на боевую должность, подходят из-за состояния здоровья, отсутствия навыков и т.д.", — рассказала руководительница военного департамента рекрутингового агентства Lobby X Ольга Бандривская.

Она также сообщила, что сейчас в ВСУ наиболее востребованы боевые должности — пехотинцы, пулеметчики, разведчики, водители, медики, операторы беспилотников. Кроме того, нужны инженеры, связисты, механики и электрики.

Однако большинство людей интересуются вакансиями делопроизводителей, финансистов и других "штабистов".

При этом рекруты могут сталкиваться с определенными проблемами при поступлении на военную службу.

Бывали случаи, когда ТЦК игнорировали рекомендательные письма будущих военных от избранных ими подразделений. Или военнообязанных вообще могут распределить в другие бригады на этапе учебного центра.

Такие случаи снижают уровень мотивированности людей.

Ранее мы сообщали, что в рекрутинговых центрах не дают повестки. Человеку не нужно бояться, что он придется поинтересоваться о вакансии и его куда-то заберут.

Напомним, в Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг.