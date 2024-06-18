Кандидаты на вакансии в ВСУ

Тыловые и боевые вакансии в ВСУ — какие направления пользуются большим спросом
В Украине в среднем на одну тыловую вакансию в Вооруженных силах претендуют 45 человек. На службу в боевых частях претендуют 20 человек на место.
Такова информация от рекрутингового агентства Lobby X, сообщает Украинская правда.
Конкурс на место в ВСУ
"В среднем на одну тыловую должность претендуют 45 человек, а на боевую — 20. Но не все из тех, кто отзывается на боевую должность, подходят из-за состояния здоровья, отсутствия навыков и т.д.", — рассказала руководительница военного департамента рекрутингового агентства Lobby X Ольга Бандривская.
Она также сообщила, что сейчас в ВСУ наиболее востребованы боевые должности — пехотинцы, пулеметчики, разведчики, водители, медики, операторы беспилотников. Кроме того, нужны инженеры, связисты, механики и электрики.
Однако большинство людей интересуются вакансиями делопроизводителей, финансистов и других "штабистов".
При этом рекруты могут сталкиваться с определенными проблемами при поступлении на военную службу.
Бывали случаи, когда ТЦК игнорировали рекомендательные письма будущих военных от избранных ими подразделений. Или военнообязанных вообще могут распределить в другие бригады на этапе учебного центра.
Такие случаи снижают уровень мотивированности людей.
Ранее мы сообщали, что в рекрутинговых центрах не дают повестки. Человеку не нужно бояться, что он придется поинтересоваться о вакансии и его куда-то заберут.
Напомним, в Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг.
Читайте Новини.LIVE!