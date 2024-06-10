Відстрочка від мобілізації: терміни продовження, продовження онлайн - можливо чи ні

Оформлення документів у ТЦК. Фото: УНІАН

Станом на зараз відстрочка від мобілізації надається на певний проміжок часу, зазвичай це три місяці. Після чого військовозобов’язаний має обов’язково продовжити відстрочку, поки що це можливо лише в ТЦК, але в майбутньому така опція може з’явитися у електронному кабінеті.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Сергій Богун.

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Термін дії відстрочки

Відстрочка від мобілізації, наголосив юрист, надається не безстроково, а на певний термін.

"[Відстрочка надається] на три місяці", — підкреслив Сергій Богун.

Як продовжити відстрочку

Після цього військовозобов’язаний, який має відстрочку, повинен обов’язково продовжити її.

За словами Сергія Богуна, у майбутньому така опція можлива навіть без походу до територіального центру комплектування.

"Обіцяють реалізувати функцію через електронний кабінет", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали повний перелік військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку за новим законом про мобілізацію.

Також, ми писали, хто з українців не зможе більше оформити відстрочку від мобілізації.

Крім того, ми інформували, чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей.