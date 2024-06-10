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Термін дії відстрочки — чи можливо продовжувати її онлайн

10 червня 2024 20:41
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації: терміни продовження, продовження онлайн - можливо чи ні
Оформлення документів у ТЦК. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Станом на зараз відстрочка від мобілізації надається на певний проміжок часу, зазвичай це три місяці. Після чого військовозобов’язаний має обов’язково продовжити відстрочку, поки що це можливо лише в ТЦК, але в майбутньому така опція може з’явитися у електронному кабінеті.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Сергій Богун.

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Термін дії відстрочки

Відстрочка від мобілізації, наголосив юрист, надається не безстроково, а на певний термін.

"[Відстрочка надається] на три місяці", — підкреслив Сергій Богун.

Як продовжити відстрочку

Після цього військовозобов’язаний, який має відстрочку, повинен обов’язково продовжити її.

За словами Сергія Богуна, у майбутньому така опція можлива навіть без походу до територіального центру комплектування.

"Обіцяють реалізувати функцію через електронний кабінет", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали повний перелік військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку за новим законом про мобілізацію.

Також, ми писали, хто з українців не зможе більше оформити відстрочку від мобілізації.

Крім того, ми інформували, чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей.

ТЦК та СП
є-кабінет
відстрочка
мобілізація
війна в Україні

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