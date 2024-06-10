Отсрочка от мобилизации: сроки продления, продление онлайн – возможно или нет

Оформление документов в ТЦК. Фото: УНИАН

На сегодня отсрочка от мобилизации предоставляется на определенный промежуток времени, обычно это три месяца. После чего военнообязанный должен обязательно продлить отсрочку, пока это возможно только в ТЦК, но в будущем такая опция может появиться в электронном кабинете.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Сергей Богун.

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Срок действия отсрочки

Отсрочка от мобилизации, подчеркнул юрист, дается не бессрочно, а на определенный срок.

"[Отсрочка предоставляется] на три месяца", — подчеркнул Сергей Богун.

Как продолжить отсрочку

После этого военнообязанный, имеющий отсрочку, должен обязательно продлить ее.

По словам Сергея Богуна, в будущем такая опция возможна даже без похода в территориальный центр комплектования.

"Обещают реализовать функцию через электронный кабинет", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали полный перечень военнообязанных, имеющих право на отсрочку по новому закону о мобилизации.

Также мы писали, кто из украинцев не сможет больше оформить отсрочку от мобилизации.

Кроме того, мы информировали, могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.