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Срок действия отсрочки — можно ли продолжать ее онлайн

10 июня 2024 20:41
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации: сроки продления, продление онлайн – возможно или нет
Оформление документов в ТЦК. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

На сегодня отсрочка от мобилизации предоставляется на определенный промежуток времени, обычно это три месяца. После чего военнообязанный должен обязательно продлить отсрочку, пока это возможно только в ТЦК, но в будущем такая опция может появиться в электронном кабинете.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Сергей Богун.

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Срок действия отсрочки

Отсрочка от мобилизации, подчеркнул юрист, дается не бессрочно, а на определенный срок.

"[Отсрочка предоставляется] на три месяца", — подчеркнул Сергей Богун.

Как продолжить отсрочку

После этого военнообязанный, имеющий отсрочку, должен обязательно продлить ее.

По словам Сергея Богуна, в будущем такая опция возможна даже без похода в территориальный центр комплектования.

"Обещают реализовать функцию через электронный кабинет", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали полный перечень военнообязанных, имеющих право на отсрочку по новому закону о мобилизации.

Также мы писали, кто из украинцев не сможет больше оформить отсрочку от мобилизации.

Кроме того, мы информировали, могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.

ТЦК и СП
е-кабинет
отсрочка
мобилизация
война в Украине

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