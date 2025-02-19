Україна технологічно відстає від РФ на полі бою — заява Залужного

Валерій Залужний. Фото: скриншот

Посол у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що технологічно Україна відстає від Росії на полі бою. За його словами, для перемоги необхідна перевага над противником.

Про це Валерій Залужний сказав під час заходу NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості" у середу, 19 лютого.

Читайте також:

Ситуація на фронті

"Для того, щоб продовжувати воювати, а тим паче перемагати, перше, що потрібно, це мати зброю. Ця зброя повинна бути адекватна і відповідати тим умовам, в яких проходить війна", — наголосив Залужний.

За його словами, наразі армія України дещо відстає у використанні безпілотних систем на оптоволокні, застосуванні КАБів та захисті від них.

Залужний підкреслив, що Україна не має можливості мобілізувати стільки людських ресурсів, як Росія.

Нагадаємо, Залужний переконаний, що перемога у війні з Росією досяжна. Для цього, за його словами, необхідно виконати чотири ключові умови.

Також Залужний прокоментував можливість балотування в президенти, зазначивши, що це питання слід обговорювати лише після завершення війни.