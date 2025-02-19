Украина технологически отстает от РФ на поле боя — заявление Залужного

Валерий Залужный. Фото: скриншот

Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что технологически Украина отстает от России на поле боя. По его словам, для победы необходимо преимущество над противником.

Об этом Валерий Залужный сказал во время мероприятия NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях" в среду, 19 февраля.

Читайте также:

Ситуация на фронте

"Для того, чтобы продолжать воевать, а тем более побеждать, первое, что нужно, это иметь оружие. Это оружие должно быть адекватным и соответствовать тем условиям, в которых проходит война", — подчеркнул Залужный.

По его словам, сейчас армия Украины несколько отстает в использовании беспилотных систем на оптоволокне, применении КАБов и защите от них.

Залужный подчеркнул, что Украина не имеет возможности мобилизовать столько человеческих ресурсов как Россия.

Напомним, Залужный убежден, что победа в войне с Россией достижима. Для этого, по его словам, необходимо выполнить четыре ключевых условия.

Также Залужный прокомментировал возможность баллотирования в президенты, отметив, что этот вопрос следует обсуждать только после завершения войны.