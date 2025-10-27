Відео
Україна
Техніка замість людей — 60 ОМБр змінює фокус розвитку підрозділу

Техніка замість людей — 60 ОМБр змінює фокус розвитку підрозділу

Дата публікації: 27 жовтня 2025 19:26
Оновлено: 19:26
Новий командир 60-ї бригади Дмитро Рогозюк представив стратегію розвитку підрозділу
Дмитро Рогозюк. Фото: instagram.com/60_ombr

Новий командир 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу Дмитро Рогозюк представив оновлену стратегію розвитку підрозділу. Зокрема, за його словами, техніка має працювати замість людей.

Про це повідомила пресслужба 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу в Instagram у понеділок, 27 жовтня.

Стратегія розвитку підрозділу від Рогозюка

"Мій основний фокус — збереження життя військових, постійна бойова підготовка підрозділів, а також розвиток і модернізація попередніх надбань 60-ї бригади з акцентом на технологіях", — заявив Рогозюк

Дмитро Рогозюк
Командир 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу Дмитро Рогозюк. Фото: instagram.com/60_ombr
null
Корпусна система. Фото: instagram.com/60_ombr

Рогозюк зауважив, що підготовка воїнів обовʼязкова завжди. Тренування повинні відбуватися за будь-яких умов. 

Підготовка воїнів
Підготовка воїнів. Фото: instagram.com/60_ombr

Крім того, почалася робота над профілактикою СЗЧ. 

"Ми прагнемо відновити контакт і, за можливості, повернути до строю тих, хто раніше самовільно залишив підрозділ. Кейс кожного військовослужбовця розглядатиметься індивідуально", — зазначив Рогозюк.

Повернення з СЗЧ
Повернення з СЗЧ. Фото: instagram.com/60_ombr

У підрозділі відроджують сержантську гілку — підвищують їх роль та підготовку. Крім того, буде створено сержантські хаби для обміну досвідом.

Сержанти в ЗСУ
Сержантська гілка. Фото: instagram.com/60_ombr

"Формуємо спеціалізовану групу для реабілітації поранених та надання всебічної підтримки родинам наших полонених, безвісти зниклих та загиблих", — наголосив командир 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу.

Супровід поранених воїнів
Супровід поранених та підтримка родин військових. Фото: instagram.com/60_ombr

Рогозюк заявив, що безпілотний компонент має покривати більшість завдань та масштабуватися.

Техніка в ЗСУ
Техніка має працювати замість людей. Фото: instagram.com/60_ombr

Бригада долучається до спортивних змагань на рівні Третього армійського корпусу. Рогозюк наголосив, що це новий важливий компонент життя підрозділу. 

Спортивні змагання
Спортивні змагання для воїнів. Фото: instagram.com/60_ombr
Стратегію розвитку 60-ї ОМБр
Допис бригади. Фото: instagram.com/60_ombr

Нагадаємо, 27 жовтня український лідер Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де домовились про нові цілі для ЗСУ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які виплати очікують військовослужбовців у листопаді.

війна ЗСУ українці Україна армія військові
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
