Новий командир 60-ї бригади Дмитро Рогозюк представив стратегію розвитку підрозділу

Техніка замість людей — 60 ОМБр змінює фокус розвитку підрозділу
Новий командир 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу Дмитро Рогозюк представив оновлену стратегію розвитку підрозділу. Зокрема, за його словами, техніка має працювати замість людей.
Про це повідомила пресслужба 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу в Instagram у понеділок, 27 жовтня.
Стратегія розвитку підрозділу від Рогозюка
"Мій основний фокус — збереження життя військових, постійна бойова підготовка підрозділів, а також розвиток і модернізація попередніх надбань 60-ї бригади з акцентом на технологіях", — заявив Рогозюк
Рогозюк зауважив, що підготовка воїнів обовʼязкова завжди. Тренування повинні відбуватися за будь-яких умов.
Крім того, почалася робота над профілактикою СЗЧ.
"Ми прагнемо відновити контакт і, за можливості, повернути до строю тих, хто раніше самовільно залишив підрозділ. Кейс кожного військовослужбовця розглядатиметься індивідуально", — зазначив Рогозюк.
У підрозділі відроджують сержантську гілку — підвищують їх роль та підготовку. Крім того, буде створено сержантські хаби для обміну досвідом.
"Формуємо спеціалізовану групу для реабілітації поранених та надання всебічної підтримки родинам наших полонених, безвісти зниклих та загиблих", — наголосив командир 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу.
Рогозюк заявив, що безпілотний компонент має покривати більшість завдань та масштабуватися.
Бригада долучається до спортивних змагань на рівні Третього армійського корпусу. Рогозюк наголосив, що це новий важливий компонент життя підрозділу.
