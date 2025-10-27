Новый командир 60-й бригады Дмитрий Рогозюк представил стратегию развития подразделения

Техника вместо людей — 60 ОМБр изменяет фокус развития
Новый командир 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса Дмитрий Рогозюк представил обновленную стратегию развития подразделения. В частности, по его словам, техника должна работать вместо людей.
Об этом сообщила пресс-служба 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса в Instagram в понедельник, 27 октября.
Стратегия развития подразделения от Рогозюка
"Мой основной фокус — сохранение жизни военных, постоянная боевая подготовка подразделений, а также развитие и модернизация предыдущих достижений 60-й бригады с акцентом на технологиях", — заявил Рогозюк
Рогозюк отметил, что подготовка воинов обязательна всегда. Тренировки должны происходить при любых условиях.
Кроме того, началась работа над профилактикой СОЧ.
"Мы стремимся восстановить контакт и, по возможности, вернуть в строй тех, кто ранее самовольно покинул подразделение. Кейс каждого военнослужащего будет рассматриваться индивидуально", — отметил Рогозюк.
В подразделении возрождают сержантскую ветвь — повышают их роль и подготовку. Кроме того, будут созданы сержантские хабы для обмена опытом.
"Формируем специализированную группу для реабилитации раненых и оказания всесторонней поддержки семьям наших пленных, без вести пропавших и погибших", — подчеркнул командир 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса.
Рогозюк заявил, что беспилотный компонент должен покрывать большинство задач и масштабироваться.
Бригада присоединяется к спортивным соревнованиям на уровне Третьего армейского корпуса. Рогозюк отметил, что это новый важный компонент жизни подразделения.
Напомним, 27 октября украинский лидер Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где договорились о новых целях для ВСУ.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты ожидают военнослужащих в ноябре.
Читайте Новини.LIVE!