Видео

Техника вместо людей — 60 ОМБр изменяет фокус развития



Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 19:26
обновлено: 19:26
Новый командир 60-й бригады Дмитрий Рогозюк представил стратегию развития подразделения
Дмитрий Рогозюк. Фото: instagram.com/60_ombr

Новый командир 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса Дмитрий Рогозюк представил обновленную стратегию развития подразделения. В частности, по его словам, техника должна работать вместо людей.

Об этом сообщила пресс-служба 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса в Instagram в понедельник, 27 октября.

Читайте также:

Стратегия развития подразделения от Рогозюка

"Мой основной фокус — сохранение жизни военных, постоянная боевая подготовка подразделений, а также развитие и модернизация предыдущих достижений 60-й бригады с акцентом на технологиях", — заявил Рогозюк

Дмитро Рогозюк
Командир 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса Дмитрий Рогозюк. Фото: instagram.com/60_ombr
null
Корпусная система. Фото: instagram.com/60_ombr

Рогозюк отметил, что подготовка воинов обязательна всегда. Тренировки должны происходить при любых условиях.

Підготовка воїнів
Подготовка воинов. Фото: instagram.com/60_ombr

Кроме того, началась работа над профилактикой СОЧ.

"Мы стремимся восстановить контакт и, по возможности, вернуть в строй тех, кто ранее самовольно покинул подразделение. Кейс каждого военнослужащего будет рассматриваться индивидуально", — отметил Рогозюк.

Повернення з СЗЧ
Возвращение из СОЧ. Фото: instagram.com/60_ombr

В подразделении возрождают сержантскую ветвь — повышают их роль и подготовку. Кроме того, будут созданы сержантские хабы для обмена опытом.

Сержанти в ЗСУ
Сержантская ветвь. Фото: instagram.com/60_ombr

"Формируем специализированную группу для реабилитации раненых и оказания всесторонней поддержки семьям наших пленных, без вести пропавших и погибших", — подчеркнул командир 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса.

Супровід поранених воїнів
Сопровождение раненых и поддержка семей военных. Фото: instagram.com/60_ombr

Рогозюк заявил, что беспилотный компонент должен покрывать большинство задач и масштабироваться.

Техніка в ЗСУ
Техника должна работать вместо людей. Фото: instagram.com/60_ombr

Бригада присоединяется к спортивным соревнованиям на уровне Третьего армейского корпуса. Рогозюк отметил, что это новый важный компонент жизни подразделения.

Спортивні змагання
Спортивные соревнования для воинов. Фото: instagram.com/60_ombr
Стратегію розвитку 60-ї ОМБр
Пост бригады. Фото: instagram.com/60_ombr

Напомним, 27 октября украинский лидер Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где договорились о новых целях для ВСУ.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты ожидают военнослужащих в ноябре.

война ВСУ украинцы Украина армия военные
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
