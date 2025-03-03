Війна в Україні — Зеленський зробив заяву про ТОТ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть своєю волею тимчасово окупованих територій. Також він наголосив, що цього не буде визнано і юридично.

Про це Володимир Зеленський сказав під час розмови з британськими ЗМІ.

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"Немає шансів, що ми віддамо тимчасово окуповані території своєю волею або юридично визнаємо", — наголосив Зеленський.

Президент звернувся до міжнародного права і додав: якщо в угоді буде примус до силового розділення землі, то це за певний час може привести до повторних бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Україна не припинить відносини із Трампом. Не припинятиметься й підтримка нашої держави партнерами.

Крім того, президент сказав, що готовий піти у відставку, але є одна умова.