Война в Украине — Зеленский сделал заявление о ВОТ

Своей волей не отдадим — заявление Зеленского о ВОТ
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст своей волей временно оккупированных территорий. Также он подчеркнул, что это не будет признано и юридически.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время разговора с британскими СМИ.
Заявление Зеленского об оккупированных территориях
"Нет шансов, что мы отдадим временно оккупированные территории своей волей или юридически признаем", — подчеркнул Зеленский.
Президент обратился к международному праву и добавил: если в соглашении будет принуждение к силовому разделению земли, то это через некоторое время может привести к повторным боевым действиям.
Напомним, недавно Зеленский заявил, что Украина не прекратит отношения с Трампом. Не прекратится и поддержка нашего государства партнерами.
Кроме того, президент сказал, что готов уйти в отставку, но есть одно условие.
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