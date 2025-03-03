Война в Украине — Зеленский сделал заявление о ВОТ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст своей волей временно оккупированных территорий. Также он подчеркнул, что это не будет признано и юридически.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время разговора с британскими СМИ.

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"Нет шансов, что мы отдадим временно оккупированные территории своей волей или юридически признаем", — подчеркнул Зеленский.

Президент обратился к международному праву и добавил: если в соглашении будет принуждение к силовому разделению земли, то это через некоторое время может привести к повторным боевым действиям.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что Украина не прекратит отношения с Трампом. Не прекратится и поддержка нашего государства партнерами.

Кроме того, президент сказал, что готов уйти в отставку, но есть одно условие.