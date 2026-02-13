Відео
Головна Армія Святкові дні та сімейні причини — ВР готує зміни до відпусток ЗСУ

Святкові дні та сімейні причини — ВР готує зміни до відпусток ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 13:08
Відпустка за сімейними обставина для військових — які причини
Українські військовослужбовці готують самохідну гаубицю "Богдана". Фото: Reuters

Верховна Рада має намір врегулювати порядок надання відпусток військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Зокрема пропонується святкові дні, під час яких військовослужбовець перебував на службі, додати до щорічної основної відпустки або компенсувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Читайте також:

Що відомо про законопроєкт

Крім відпустки у святкові дні, законопроєктом № 14403-1 уточнюються причини для відпустки за сімейними обставинами.

Автором документа є нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова. Він є альтернативним до законопроєкту нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка. Відмінність полягає в тому, що Гончаренко пропонував зробити святкові дні вихідними для всіх українців, а документ Третьякової стосується виключно військовослужбовців.

"На відміну від основного законопроєкту, альтернативний проєкт не змінює правового режиму трудових відносин загалом і не втручається у сферу регулювання робочого часу та часу відпочинку цивільних працівників, а спрямований виключно на вдосконалення порядку надання відпусток військовослужбовцям під час дії воєнного стану", — йдеться в супровідних документах.

Які зміни очікуються

До причин, які можуть стати підставами для 10-денної відпустки за сімейними обставинами є ті, що об’єктивно потребують особистої присутності військовослужбовця. Зокрема: смерть або тяжкий стан здоров’я (що підтверджений медичним висновком закладу охорони здоров’я) дружини (чоловіка), батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри військовослужбовця, укладенням шлюбу або народженням дитини.

Також в проєкі закону зазначається, що державні святкові дні, встановлені законом, під час воєнного стану не скасовуються для військовослужбовців, проте їх зараховуватимуть до періоду служби та враховуватимуть при визначенні тривалості щорічної основної відпустки.

Якщо ж через виконання бойових або службових завдань, участь в оборонних заходах чи перебування в районі бойових дій військовий не може скористатися цими днями відпочинку, вони компенсуються грошима. За кожен невикористаний святковий день виплачується сума в розмірі його щоденного грошового забезпечення.

Так само, якщо через службові обставини неможливо надати безперервну частину щорічної основної відпустки, право на неї не втрачається. Військовослужбовець може використати її пізніше.

Якщо ж до моменту звільнення з військової служби це право не було реалізоване, невикористані дні підлягають обов’язковій грошовій компенсації.

Нагадаємо, парламенту також пропонують змінити перелік осіб, які мають право на відстрочку до 25 років.

Також ми писали, що зміниться з 1 березня для родин загиблих військових.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
