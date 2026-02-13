Отпуск по семейным обстоятельствам для военных — какие причины

Украинские военнослужащие готовят самоходную гаубицу "Богдана". Фото: Reuters

Верховная Рада намерена урегулировать порядок предоставления отпусков военнослужащим во время действия военного положения. В частности предлагается праздничные дни, во время которых военнослужащий находился на службе, добавить к ежегодному основному отпуску или компенсировать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Что известно о законопроекте

Кроме отпуска в праздничные дни, законопроектом № 14403-1 уточняются причины для отпуска по семейным обстоятельствам.

Автором документа является нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова. Он является альтернативным законопроекту нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Отличие заключается в том, что Гончаренко предлагал сделать праздничные дни выходными для всех украинцев, а документ Третьяковой касается исключительно военнослужащих.

"В отличие от основного законопроекта, альтернативный проект не меняет правового режима трудовых отношений в целом и не вмешивается в сферу регулирования рабочего времени и времени отдыха гражданских работников, а направлен исключительно на совершенствование порядка предоставления отпусков военнослужащим во время действия военного положения", — говорится в сопроводительных документах.

Какие изменения ожидаются

К причинам, которые могут стать основаниями для 10-дневного отпуска по семейным обстоятельствам являются те, которые объективно требуют личного присутствия военнослужащего. В частности: смерть или тяжелое состояние здоровья (подтвержденное медицинским заключением учреждения здравоохранения) жены (мужа), отца, матери, отчима, мачехи, сына, дочери, пасынка, падчерицы, родного брата, родной сестры военнослужащего, заключением брака или рождением ребенка.

Также в проекте закона отмечается, что государственные праздничные дни, установленные законом, во время военного положения не отменяются для военнослужащих, однако их будут засчитывать в период службы и учитывать при определении продолжительности ежегодного основного отпуска.

Если же из-за выполнения боевых или служебных задач, участия в оборонных мероприятиях или пребывания в районе боевых действий военный не может воспользоваться этими днями отдыха, они компенсируются деньгами. За каждый неиспользованный праздничный день выплачивается сумма в размере его ежедневного денежного обеспечения.

Так же, если в силу служебных обстоятельств невозможно предоставить непрерывную часть ежегодного основного отпуска, право на него не теряется. Военнослужащий может использовать его позже.

Если же к моменту увольнения с военной службы это право не было реализовано, неиспользованные дни подлежат обязательной денежной компенсации.

