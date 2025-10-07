Відео
Головна Армія Суд залишив під вартою бійця, підозрюваного у катуванні українців

Суд залишив під вартою бійця, підозрюваного у катуванні українців

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 22:31
Суд залишив Максима Бобилєва, підозрюваного у знущанні над українцями в полоні, під вартою
Судове засідання у справі Максима Бобилєва. Фото: Суспільне

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення залишити під вартою військового Максима Бобилєва, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з українцями під час перебування в російському полоні. Сам обвинувачений провину не визнає.

Про це повідомляє "Суспільне".

Максима Бобилєва залишили під вартою

Під час засідання 7 жовтня суддя Олег Білоцерківець оголосив рішення, згідно з яким міру запобіжного заходу залишено без змін — тримання під вартою до 3 грудня 2025 року. Клопотання захисту про пом'якшення запобіжного заходу суд відхилив.

Прокурор зачитав короткий виклад обвинувального акта, у якому фігурують шість епізодів катувань та знущань над українськими військовополоненими в Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці. За даними слідства, до цих дій міг бути причетний саме Бобилєв.

На запитання судді обвинувачений відповів, що свою провину "абсолютно не визнає".

Обвинувачення проти Максима Бобилєва — що відомо

За версією слідства, Максим Бобилєв потрапив у російський полон 24 лютого 2022 року поблизу селища Чаплинка на Херсонщині. З липня 2022-го до червня 2024 року він перебував у колонії в Горлівці, яку контролювали представники так званої "ДНР". Там утримували українських військових, правоохоронців і цивільних.

Правоохоронці стверджують, що Бобилєв не лише співпрацював із адміністрацією колонії, а й особисто брав участь у побиттях полонених. Йому інкримінують чотири епізоди насильства із п'ятьма потерпілими, що, за даними слідства, сталися між вереснем 2023-го та січнем 2024 року.

Після повернення з полону в липні 2024 року Бобилєва затримали, і відтоді він перебуває під вартою.

суд полонені військовослужбовці судові рішення катування
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
