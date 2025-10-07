Видео
Главная Армия Суд оставил под стражей бойца, подозреваемого в пытках украинцев

Суд оставил под стражей бойца, подозреваемого в пытках украинцев

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 22:31
Суд оставил Максима Бобылева, подозреваемого в издевательстве над украинцами в плену, под стражей
Судебное заседание по делу Максима Бобылева. Фото: Суспільне

Печерский районный суд Киева принял решение оставить под стражей военного Максима Бобылева, которого обвиняют в жестоком обращении с украинцами во время пребывания в российском плену. Сам обвиняемый вину не признает.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Максима Бобылева оставили под стражей

Во время заседания 7 октября судья Олег Белоцерковец огласил решение, согласно которому меру пресечения оставлено без изменений — содержание под стражей до 3 декабря 2025 года. Ходатайство защиты о смягчении меры пресечения суд отклонил.

Прокурор зачитал краткое изложение обвинительного акта, в котором фигурируют шесть эпизодов пыток и издевательств над украинскими военнопленными в Калининской исправительной колонии в оккупированной Горловке. По данным следствия, к этим действиям мог быть причастен именно Бобылев.

На вопрос судьи обвиняемый ответил, что свою вину "абсолютно не признает".

Обвинение против Максима Бобылева — что известно

По версии следствия, Максим Бобылев попал в российский плен 24 февраля 2022 года вблизи поселка Чаплинка Херсонской области. С июля 2022-го по июнь 2024 года он находился в колонии в Горловке, которую контролировали представители так называемой "ДНР". Там удерживали украинских военных, правоохранителей и гражданских.

Правоохранители утверждают, что Бобылев не только сотрудничал с администрацией колонии, но и лично участвовал в избиениях пленных. Ему инкриминируют четыре эпизода насилия с пятью потерпевшими, которые, по данным следствия, произошли между сентябрем 2023-го и январем 2024 года.

После возвращения из плена в июле 2024 года Бобылева задержали, и с тех пор он находится под стражей.

Напомним, суд вынес приговор солдату, который воровал технику из домов в Одесской области.

А также мы сообщали, что ГБР разоблачило офицера, который заставлял подчиненных продавать шаурму вместо службы.

суд пленные военнослужащие судебные решения пытки
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
