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Суд виніс вирок зрадниці, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська

4 листопада 2024 17:27
Ольга Антоновська - редактор
Який вирок винесли українці, що працювала на РФ
Засудили українську, яка працювала на РФ. Фото: СБУ
Ольга Антоновська - редактор

Українці, яка працювала на російські спецслужби та здавала позиції українських військових на Донеччині, винесли вирок. Зрадниця проведе за ґратами 15 років.

Про це повідомила Служба безпеки України, в понеділок, 4 грудня.

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Зрадниця здавала позиції українських військових у Слов'янську

66-річна місцева жителька добровільно вирішила співпрацювати з окупантами. Зв'язок із росіянами жінка підтримувала через свого знайомого, який воює на стороні росіян.

Українка здавала позиції військових
СБУ затримала зрадницю. Фото: СБУ
Російський паспорт українки, яка працювала на ворога
Російський паспорт агентки РФ. Фото: СБУ

Жителька Донеччини передавала росіянам інформацію про переміщення та розташування українських військових на Слов’янському напрямку. Дані жінка збирала самотужки — обходила місцевість та випитувала інформацію у знайомих. Крім того, жінка просила у бойовиків знущатись з українських військовополонених.

"Контррозвідка СБУ задокументувала злочини агентки і затримала її за місцем проживання у травні цього року," — інформують в СБУ.

Винесли вирок зрадниці за матеріалами СБУ
Суд виніс вирок зрадниці. Фото: скриншот

Суд відправив зрадницю за ґрати на 15 років

За матеріалами Служби безпеки України, суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Російській поплічниці винесли вирок — 15 років позбавлення волі.

Розслідування за цією справою проводили співробітники Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Харківщині винесли вирок чоловікові, який допоміг налаштувати російське телебачення під час тимчасової окупації.

Раніше Служба безпеки України викрила чотирьох агентів російських спецслужб, які стежили за розміщенням українських військових на Донеччині та передавали інформацію ворогу.

СБУ Донецька область держзрада війна суд Колаборант

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