Какой приговор вынесли украинке, которая работала на РФ

Засудили украинку, работавшую на РФ. Фото: СБУ

Украинке, которая работала на российские спецслужбы и сдавала позиции украинских военных в Донецкой области, вынесли приговор. Предательница проведет за решеткой 15 лет.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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66-летняя местная жительница добровольно решила сотрудничать с оккупантами. Связь с россиянами женщина поддерживала через своего знакомого, воюющего на стороне РФ.

СБУ задержала предательницу. Фото: СБУ

Российский паспорт агентки РФ. Фото: СБУ

Жительница Донбасса передавала россиянам информацию о перемещении и расположении украинских военных на Славянском направлении. Данные женщина собирала самостоятельно — обходила местность и выспрашивала информацию у знакомых. Кроме того, женщина просила у боевиков издеваться над украинскими военнопленными.

"Контрразведка СБУ задокументировала преступления агентки и задержала ее по месту жительства в мае этого года", — информируют в СБУ.

Суд вынес приговор предательнице. Фото: скриншот

Суд отправил предательницу за решетку на 15 лет

По материалам Службы безопасности Украины, суд признал женщину виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Русской приспешнице вынесли приговор — 15 лет лишения свободы.

Расследование по этому делу проводили сотрудники Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, в Харьковской области вынесли приговор мужчине, который помог настроить российское телевидение во время временной оккупации.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила четырех агентов российских спецслужб, которые следили за размещением украинских военных в Донецкой области и передавали информацию врагу.