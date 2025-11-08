На Дніпропетровщині через наказ командира загинули бійці і цивільні — суд виніс рішення

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Центральний районний суд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру батальйону, який всупереч забороні Генерального штабу ЗСУ провів урочистості для особового складу. Під час заходу російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару, що призвело до загибелі та поранень військових і цивільних.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у суботу, 8 листопада.

Командира батальйону відправили під варту

За даними слідства, 1 листопада 2025 року по Дніпропетровській області були випущені дві балістичні ракети, ймовірно типу "Іскандер", та три ударні безпілотники "Герань".

У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило наказам військового керівництва. Це стало підставою для повідомлення йому про підозру за недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

