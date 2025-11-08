Відео
Україна
Відео

Суд ув'язнив командира, через якого загинули бійці та цивільні

Суд ув'язнив командира, через якого загинули бійці та цивільні

Дата публікації: 8 листопада 2025 17:29
Оновлено: 17:29
На Дніпропетровщині через наказ командира загинули бійці і цивільні — суд виніс рішення
Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Центральний районний суд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру батальйону, який всупереч забороні Генерального штабу ЗСУ провів урочистості для особового складу. Під час заходу російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару, що призвело до загибелі та поранень військових і цивільних.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у суботу, 8 листопада.

Читайте також:

Командира батальйону відправили під варту

За даними слідства, 1 листопада 2025 року по Дніпропетровській області були випущені дві балістичні ракети, ймовірно типу "Іскандер", та три ударні безпілотники "Герань".

У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило наказам військового керівництва. Це стало підставою для повідомлення йому про підозру за недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, суд взяв під варту правоохоронця з Києва, який втік з вкраденими грошима.

А також ми писали про те, що суд покарав російського окупанта, який незаконно позбавив волі цивільних.

суд Дніпро війна в Україні командир судові рішення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
