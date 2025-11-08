Видео
Україна
Суд посадил командира, из-за которого погибли бойцы и гражданские

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 17:29
обновлено: 17:29
На Днепропетровщине из-за приказа командира погибли бойцы и гражданские - суд вынес решение
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Центральный районный суд Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру батальона, который вопреки запрету Генерального штаба ВСУ провел торжества для личного состава. Во время мероприятия российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар, что привело к гибели и ранениям военных и гражданских.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в субботу, 8 ноября.

Читайте также:

Командира батальона отправили под стражу

По данным следствия, 1 ноября 2025 года по Днепропетровской области были выпущены две баллистические ракеты, вероятно типа "Искандер", и три ударных беспилотника "Герань".

В это время на территории, где базировались украинские военные, происходило награждение личного состава.

Решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило приказам военного руководства. Это стало основанием для сообщения ему о подозрении за халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения.

Напомним, суд взял под стражу правоохранителя из Киева, который сбежал с украденными деньгами.

А также мы писали о том, что суд наказал российского оккупанта, который незаконно лишил свободы гражданских.

суд Днепр война в Украине командир судебные решения
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
