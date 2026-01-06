Зрадник у лавах ЗСУ повідомляв окупантам секретну інформацію — отримав 13 років тюрми

Бійці СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Слідчі СБУ викрили зрадника у лавах ЗСУ, який допомагав окупантам РФ. Він періодично надсилав інформацію, що дозволяла б ворогу обстрілювати позиції ЗСУ.

Про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.

Деталі справи

Оперативники СБУ Сумщини з'ясували, що російським "кротом" виявився 47-річний мобілізований, який на замовлення російської воєнної розвідки коригував ворожий вогонь по українських військах на Курському напрямку. Співробітники СБУ затримали "крота" у березні цього року на прикордонні Сумщини.

За матеріалами справи, окупанти завербували фігуранта через Телеграм-канал, де він публікував коментарі на підтримку збройної агресії РФ.

Встановлено, що зрадник спочатку мобілізувався до "тилового" підрозділу, а згодом перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконувала завдання в Курській області.

Перебуваючи на фронті, агент збирав координати вітчизняних систем радіоелектронної боротьби та самохідно-артилерійських установок, по яких РФ готувала обстріли.

Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника ще на початковому етапі його співпраці з ворогом і затримала "на гарячому", коли він формував агентурний звіт для російського ГРУ.

На місці події у "крота" вилучено інформацію із картографічними позначками українських об’єктів і коментарями для куратора з РФ. Також за місцем проживання агента виявлено незареєстровану зброю та набої.

Рішення суду

За матеріалами СБУ суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив зловмиснику 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Краматорську судитимуть зрадника, який полював на HIMARS. Також ми писали, що у Черкаській області молодик підпалив залізничний об'єкт на замовлення росіян.