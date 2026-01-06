Зрадник у лавах ЗСУ повідомляв окупантам секретну інформацію — отримав 13 років тюрми

СБУ викрила "крота" в лавах ЗСУ — суд призначив серйозний вирок
Слідчі СБУ викрили зрадника у лавах ЗСУ, який допомагав окупантам РФ. Він періодично надсилав інформацію, що дозволяла б ворогу обстрілювати позиції ЗСУ.
Про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.
Деталі справи
Оперативники СБУ Сумщини з'ясували, що російським "кротом" виявився 47-річний мобілізований, який на замовлення російської воєнної розвідки коригував ворожий вогонь по українських військах на Курському напрямку. Співробітники СБУ затримали "крота" у березні цього року на прикордонні Сумщини.
За матеріалами справи, окупанти завербували фігуранта через Телеграм-канал, де він публікував коментарі на підтримку збройної агресії РФ.
Встановлено, що зрадник спочатку мобілізувався до "тилового" підрозділу, а згодом перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконувала завдання в Курській області.
Перебуваючи на фронті, агент збирав координати вітчизняних систем радіоелектронної боротьби та самохідно-артилерійських установок, по яких РФ готувала обстріли.
Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника ще на початковому етапі його співпраці з ворогом і затримала "на гарячому", коли він формував агентурний звіт для російського ГРУ.
На місці події у "крота" вилучено інформацію із картографічними позначками українських об’єктів і коментарями для куратора з РФ. Також за місцем проживання агента виявлено незареєстровану зброю та набої.
Рішення суду
За матеріалами СБУ суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами).
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив зловмиснику 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.
