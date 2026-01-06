Предатель в рядах ВСУ сообщал оккупантам секретную информацию — получил 13 лет тюрьмы

Бойцы СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Следователи СБУ разоблачили предателя в рядах ВСУ, который помогал оккупантам РФ. Он периодически посылал информацию, которая позволяла бы врагу обстреливать позиции ВСУ.

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Детали дела

Оперативники СБУ Сумщины выяснили, что российским "кротом" оказался 47-летний мобилизованный, который по заказу российской военной разведки корректировал вражеский огонь по украинским войскам на Курском направлении. Сотрудники СБУ задержали "крота" в марте этого года на границе Сумщины.

По материалам дела, оккупанты завербовали фигуранта через Телеграмм-канал, где он публиковал комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ.

Установлено, что предатель сначала мобилизовался в "тыловое" подразделение, а затем перевелся в боевую бригаду ВСУ, которая выполняла задачи в Курской области.

Находясь на фронте, агент собирал координаты отечественных систем радиоэлектронной борьбы и самоходно-артиллерийских установок, по которым РФ готовила обстрелы.

Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя еще на начальном этапе его сотрудничества с врагом и задержала "на горячем", когда он формировал агентурный отчет для российского ГРУ.

На месте происшествия у "крота" изъята информация с картографическими обозначениями украинских объектов и комментариями для куратора из РФ. Также по месту жительства агента обнаружено незарегистрированное оружие и патроны.

Решение суда

По материалам СБУ суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил злоумышленнику 13 лет заключения с конфискацией имущества.

