Главная Армия СБУ разоблачила "крота" в ВСУ — суд назначил серьезный приговор

СБУ разоблачила "крота" в ВСУ — суд назначил серьезный приговор

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 00:33
Предатель в рядах ВСУ сообщал оккупантам секретную информацию — получил 13 лет тюрьмы
Бойцы СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Следователи СБУ разоблачили предателя в рядах ВСУ, который помогал оккупантам РФ. Он периодически посылал информацию, которая позволяла бы врагу обстреливать позиции ВСУ.

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Читайте также:

Детали дела

Оперативники СБУ Сумщины выяснили, что российским "кротом" оказался 47-летний мобилизованный, который по заказу российской военной разведки корректировал вражеский огонь по украинским войскам на Курском направлении. Сотрудники СБУ задержали "крота" в марте этого года на границе Сумщины.

По материалам дела, оккупанты завербовали фигуранта через Телеграмм-канал, где он публиковал комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ.

Установлено, что предатель сначала мобилизовался в "тыловое" подразделение, а затем перевелся в боевую бригаду ВСУ, которая выполняла задачи в Курской области.

Находясь на фронте, агент собирал координаты отечественных систем радиоэлектронной борьбы и самоходно-артиллерийских установок, по которым РФ готовила обстрелы.

Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя еще на начальном этапе его сотрудничества с врагом и задержала "на горячем", когда он формировал агентурный отчет для российского ГРУ.

На месте происшествия у "крота" изъята информация с картографическими обозначениями украинских объектов и комментариями для куратора из РФ. Также по месту жительства агента обнаружено незарегистрированное оружие и патроны.

Решение суда

По материалам СБУ суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил злоумышленнику 13 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Краматорске будут судить предателя, который охотился на HIMARS. Также мы писали, что в Черкасской области молодой человек поджег железнодорожный объект по заказу россиян.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
