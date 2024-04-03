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Стефанчук назвав, коли розглянуть законопроєкт про мобілізацію у Раді

3 квітня 2024 22:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Стефанчук назвав коли розглянуть законопроєкт про мобілізацію у Раді
Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив про наміри розглянути законопроєкт про мобілізацію на найближчих засіданнях Ради. За його словами, документ вже пройшов всі необхідні обговорення у Комітеті Верховної Ради та готується до внесення до залу.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив в ефірі телемарафону.

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"Наскільки я поінформований, цей законопроєкт вже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради. Зараз готується таблиця порівняльна до другого читання, і я дуже сподіваюся, що на найближче засідання цей законопроєкт буде внесений до зали Верховної Ради", — підкреслив Стефанчук.

За його словами, усі розуміють важливість законопроєкту про мобілізацію. Проте він також зазначив, що працюється над іншими законопроєктами, спрямованими на підтримку військовослужбовців та забезпечення безпеки країни.

"Профільний комітет в дуже демократичний спосіб та через складні дискусії все ж таки завершив розгляд. Я переконаний, що в нас буде потенціал на найближче засідання Ради винести його до зали Верховної Ради", — підсумував Стефанчук.

Нагадаємо, що Дмитро Разумков заявив, що проблема з мобілізацією 18-річних у новому законопроєкті ще не вирішена, хоча заявляв, що документ міститиме таку норму. 

Водночас він назвав мобілізаційний законопроєкт "відвертою брехнею" та забажав почути з цього приводу позицію Міністерства оборони України. 

Верховна Рада
Руслан Стефанчук
мобілізація
законопроєкт

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