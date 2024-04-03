Стефанчук назвав, коли розглянуть законопроєкт про мобілізацію у Раді

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив про наміри розглянути законопроєкт про мобілізацію на найближчих засіданнях Ради. За його словами, документ вже пройшов всі необхідні обговорення у Комітеті Верховної Ради та готується до внесення до залу.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив в ефірі телемарафону.

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"Наскільки я поінформований, цей законопроєкт вже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради. Зараз готується таблиця порівняльна до другого читання, і я дуже сподіваюся, що на найближче засідання цей законопроєкт буде внесений до зали Верховної Ради", — підкреслив Стефанчук.

За його словами, усі розуміють важливість законопроєкту про мобілізацію. Проте він також зазначив, що працюється над іншими законопроєктами, спрямованими на підтримку військовослужбовців та забезпечення безпеки країни.

"Профільний комітет в дуже демократичний спосіб та через складні дискусії все ж таки завершив розгляд. Я переконаний, що в нас буде потенціал на найближче засідання Ради винести його до зали Верховної Ради", — підсумував Стефанчук.

Нагадаємо, що Дмитро Разумков заявив, що проблема з мобілізацією 18-річних у новому законопроєкті ще не вирішена, хоча заявляв, що документ міститиме таку норму.

Водночас він назвав мобілізаційний законопроєкт "відвертою брехнею" та забажав почути з цього приводу позицію Міністерства оборони України.