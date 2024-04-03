Стефанчук назвал, когда рассмотрят законопроект о мобилизации в Раде

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил о намерениях рассмотреть законопроект о мобилизации на ближайших заседаниях Рады. По его словам, документ уже прошел все необходимые обсуждения в Комитете Верховной Рады и готовится к внесению в зал.

Об этом глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в эфире телемарафона.

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"Насколько я проинформирован, этот законопроект уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады. Сейчас готовится таблица по сравнению со вторым чтением и я очень надеюсь, что на ближайшее заседание этот законопроект будет внесен в зал Верховной Рады", — подчеркнул Стефанчук.

По его словам, все понимают важность законопроекта о мобилизации. Однако он также отметил, что работает над другими законопроектами, направленными на поддержку военнослужащих и обеспечение безопасности страны.

"Профильный комитет очень демократическим способом и из-за сложных дискуссий все же завершил рассмотрение. Я убежден, что у нас будет потенциал на ближайшее заседание Рады вынести его в зал Верховной Рады", — подытожил Стефанчук.

Напомним, что Дмитрий Разумков заявил, что проблема с мобилизацией 18-летних в новом законопроекте еще не решена, хотя заявлял, что документ будет содержать такую норму.

В то же время, он назвал мобилизационный законопроект "откровенной ложью" и захотел услышать по этому поводу позицию Министерства обороны Украины.