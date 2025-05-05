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Головна Армія Став на захист країни в 2014 році — загинув легендарний воїн

Став на захист країни в 2014 році — загинув легендарний воїн

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Дата публікації: 5 травня 2025 15:45
Загинув військовий Даніель Ковальчук Француз — що про нього відомо
Даніель Ковальчук "Француз". Фото: instagram.com/francuz8.0

Серце хороброго воїна Даніеля Ковальчука з позивним "Француз" зупинилося 3 травня. Його називають прикладом для молоді та дорослих.

Про це повідомив військовий з позивним "Кідур" в Instagram у понеділок, 5 травня.

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"Ввечері 3 травня 2025 року зупинилося серце нашого бойового друга "Француза". Світла, порядна і надійна людина, на жаль, пішла з життя", — наголосив "Кідур".

Даніель Ковальчук
Даніель Ковальчук "Француз". Фото: instagram.com/prekrasnyichelovek

За його словами, "Француз" пройшов дуже насичений бойовий шлях у своєму житті та багато жахливих ситуацій.

"Справжній Воїн, з незламним духом! Приклад для молоді та дорослих. Історичне імʼя, історичний позивний! Немає слів", — додав "Кідур".

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Допис військового з позивним "Кідур". Фото: скриншот

Що відомо про захисника

У 2014 році він приєднався до третьої роти другого батальйону полку "Азов" і брав участь у Широкинській операції в лютому 2015 року.

Даніель Ковальчук
Даніель Ковальчук "Француз". Фото:  instagram.com/francuz8.0

Після завершення служби він зосередився на розвитку в галузі особистої охорони, ставши спеціалістом з практичної стрільби з пістолета.

"Француз" пройшов штурми 2015-го, пережив ракету 2022-го, воював у 2023-2025 роках. 

Нагадаємо, на фронті загинув відомий спортивний журналіст Володимир Коцур. Йому було 53 роки.

Раніше на війні загинула відома активістка, волонтерка, захисниця України та спортивний функціонер Анастасія Єфімова.

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Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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