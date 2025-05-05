Загинув військовий Даніель Ковальчук Француз — що про нього відомо

Став на захист країни в 2014 році — загинув легендарний воїн
Серце хороброго воїна Даніеля Ковальчука з позивним "Француз" зупинилося 3 травня. Його називають прикладом для молоді та дорослих.
Про це повідомив військовий з позивним "Кідур" в Instagram у понеділок, 5 травня.
Загибель Даніеля Ковальчука
"Ввечері 3 травня 2025 року зупинилося серце нашого бойового друга "Француза". Світла, порядна і надійна людина, на жаль, пішла з життя", — наголосив "Кідур".
За його словами, "Француз" пройшов дуже насичений бойовий шлях у своєму житті та багато жахливих ситуацій.
"Справжній Воїн, з незламним духом! Приклад для молоді та дорослих. Історичне імʼя, історичний позивний! Немає слів", — додав "Кідур".
Що відомо про захисника
У 2014 році він приєднався до третьої роти другого батальйону полку "Азов" і брав участь у Широкинській операції в лютому 2015 року.
Після завершення служби він зосередився на розвитку в галузі особистої охорони, ставши спеціалістом з практичної стрільби з пістолета.
"Француз" пройшов штурми 2015-го, пережив ракету 2022-го, воював у 2023-2025 роках.
Нагадаємо, на фронті загинув відомий спортивний журналіст Володимир Коцур. Йому було 53 роки.
Раніше на війні загинула відома активістка, волонтерка, захисниця України та спортивний функціонер Анастасія Єфімова.
Читайте Новини.LIVE!