Погиб военный Даниэль Ковальчук Француз — что о нем известно

Даниэль Ковальчук "Француз". Фото: instagram.com/francuz8.0

Сердце храброго воина Даниэля Ковальчука с позывным "Француз" остановилось 3 мая. Его называют примером для молодежи и взрослых.

Об этом сообщил военный с позывным "Кидур" в Instagram в понедельник, 5 мая.

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"Вечером 3 мая 2025 года остановилось сердце нашего боевого друга "Француза". Светлый, порядочный и надежный человек, к сожалению, ушел из жизни", — подчеркнул "Кидур".

Даниэль Ковальчук "Француз". Фото: instagram.com/prekrasnyichelovek

По его словам, "Француз" прошел очень насыщенный боевой путь в своей жизни и много ужасных ситуаций.

"Настоящий Воин, с несокрушимым духом! Пример для молодежи и взрослых. Историческое имя, исторический позывной! Нет слов", — добавил "Кидур".

Сообщение военного с позывным "Кидур". Фото: скриншот

Что известно о защитнике

В 2014 году он присоединился к третьей роте второго батальона полка "Азов" и участвовал в Широкинской операции в феврале 2015 года.

Даниэль Ковальчук "Француз". Фото: instagram.com/francuz8.0

После завершения службы он сосредоточился на развитии в сфере личной охраны, став специалистом по практической стрельбе из пистолета.

"Француз" прошел штурмы 2015-го, пережил ракету 2022-го, воевал в 2023-2025 годах.

Напомним, на фронте погиб известный спортивный журналист Владимир Коцур. Ему было 53 года.

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